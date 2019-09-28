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Jandarmaya 6 siha teslim edildi

Jandarmaya 6 SİHA teslim edildiCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.

28.09.2019 16:09
Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. ANKARA, (DHA)
DHA-Gündem - Türkiye-Ankara - ANKARA,(DHA)
Jandarmaya 6 siha teslim edildi

İsmail Demir, Jandarma, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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