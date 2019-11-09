Haberler » 3. Sayfa » Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Haber

Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerine ateş eden şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti.

09.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:23Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Van'ın merkez ilçesinde jandarma ekiplerine ateş eden şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1,5 kg metamfetamin ile yakalan İranlı şahsın, göstereceği adreste de uyuşturucu maddenin devamının olabileceğini ifadesi üzerine İpekyolu İlçesine bağlı Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bulunan bir daireye gittiler. Buradaki ikamette bulunan ve kapıyı açan şahıs jandarma ekiplerine AK-47 markalı silahla ateş etti. Ateş açılması üzerine jandarma ekiplerinden yararlanma olmazken, ekipler tarafından olayda silah da kullanılmadığı öğrenildi. Daha sonra bölgeye sevk edilen emniyet görevlileri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, civar cadde ve sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ardından bölgede operasyon başlatan ekipler, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Şahsın uyarılara aldırış etmemesi üzerine ekipler, koçbaşı yöntemiyle kapıyı açarak, daire içerisine bir adet ateşsiz şok bombası kullanarak içeri girildi. Ekiplerin içeriye girmesiyle birlikte şüpheli şahıs, silahıyla kendisini vurdu. Şahıs olay yerinde öldü. Polis, ikamete yaptığı incelemeler sırasında; 1 adet AK-47 silah, 24 adet fişek, 2 adet şarjör içerisinde 42 adet fişek toplamda 92 adet fişek,19 adet AK-47 kovanı, 2 adet mermi çekirdeği, poşet içerisinde yaklaşık 1 kilogram şahsın üzerinden kağıda sarılı 10 gram ve mutfak dolabı üstü kutu içerisinde 200 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İpekyolu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:21 4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı
17:14 Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6'sı tutuklandı
17:10 Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
17:08 'Eşek şakası' itfaiyede bitti
17:08 Lübnan müftüsü: "Protestocuların taleplerinin kabul edilmesi şart"
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:25:34