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Jandarmaya korona virüs eğitimi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip korona virüs (covid 19) hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

17.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:56
Jandarmaya korona virüs eğitimi
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip korona virüs (covid 19) hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktorlar tarafından verilen eğitimde, korona virüs belirtileri, korunma yolları ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında detaylı olarak açıklama yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Güncel

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