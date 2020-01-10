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Jandarmaya satılmak istenen 460 sikkenin bin 500 yıllık olduğu belirlendi

Elazığ'da, 2 şüphelinin alıcı zannederek jandarma ekibine satmaya çalıştığı 460 sikkenin bin 500 yıllık olduğu tespit edildi.

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:10Jandarmaya satılmak istenen 460 sikkenin bin 500 yıllık olduğu belirlendi
'da, 2 şüphelinin alıcı zannederek jandarma ekibine satmaya çalıştığı 460 sikkenin bin 500 yıllık olduğu tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, dün tarihi sikke satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştıkları ve müşteri kılığında tanıştıkları R.Ç. ve S.Ç'yi yakalayan jandarma ekiplerince ele geçirilen 460 sikke Elazığ ve Etnoğrafya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Üzerinde insan, hayvan ve kral figürleri bulunan sikkelerin, yapılan incelemede bin 500 yıllık ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan R.Ç. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Komutanlığı ekipleri dün, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen R.Ç. ve S.Ç'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşmış, bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma, R.Ç. ve S.Ç. ile irtibat kurmuştu.

Ekipler, kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıları suçüstü yakalamış, olayda 460 sikke ele geçirilmişti.

Arkeoloji, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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