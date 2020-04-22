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Jandarmaya yerli termal silah dürbünü

Jandarmaya yerli termal silah dürbünüSAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca, yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenilerinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Jandarmaya yerli termal silah dürbünü
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca, yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenilerinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayii üretimlerine devam ediyor. Keskin nişancılarımızın gece şartlarında yüksek hassasiyetli ve isabetli atış yapmaları için 3E EOS tarafından yerli imkanlarla üretilen 'PARS 675' Tak-Sök termal silah dürbünlerinin yenileri, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi" denildi. Jandarmaya yerli termal silah dürbünü

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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