Jandarmayı Görünce Aracı Terk Edip Kayıplara Karıştılar

Kırklareli
'nde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar aracı bırakıp kaçtı.
Olay Kırklareli'nin Kofçaz
ilçesine bağlı Kocatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma
ekiplerinin takip ettiği araç ortadan kayboldu. Araç
, bir süre sonra yol kenarında terk edilmiş halde bulundu.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda, R.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta kaçak göçmenlerin olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili jandarmanın araştırması devam ederken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kofçaz,Araç,Kırklareli,Jandarma
29 Kasım 2018 Perşembe 10:08