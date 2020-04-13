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Jandarmayı görünce kaçan küçük çocuk, ertesi sabah kapısına gelen jandarmayla şaşkına döndü

Antalya'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6. sınıf öğrencisi Muhammed, o esnada kamera görüntülerine yansıdı.

13.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:15
Jandarmayı görünce kaçan küçük çocuk, ertesi sabah kapısına gelen jandarmayla şaşkına döndü
Antalya 'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6. sınıf öğrencisi Muhammed, o esnada kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri gören jandarma ekipleri aileyi ziyaret ederek Muhammed'e oyuncak verip gönlünü aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle jandarma ekipleri Pınarcık Mahallesi'ne devriye görevi yaptı. Bu esnada balık tutmak için dışarı çıkan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Durgun'un jandarmayı görünce bir anda geri dönüp hızla evine kaçışı kameralara takıldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri korkan çocuğun gönlünü almak için Durgun ailesini ziyaret etti. Kapıda jandarmayı görünce önce şaşıran Muhammed, durumu anlayınca rahatladı. Ziyarette küçük Durgun'a ekipler, jandarmadan korkmasına gerek olmadığını ama evde kalması gerektiğini söylediler. Jandarma ekipleri ayrıca Muhammed'e oyuncak hediye ederek gönlünü aldılar.

Muhammed ziyaret sonrası jandarma ekiplerini uğurlayıp arkalarından el salladı. O gün evde canı sıkılınca bahçede dolaşırken kanala gitmek istediğini ama jandarmayı görünce hemen koşarak geri dönüp evin bahçesine saklandığını söyleyen Muhammed, büyüyünce jandarma olmak istediğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Güncel
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