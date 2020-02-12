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Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı

ZONGULDAK'ta devriye görevi yapan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan M.T.'nin (51) aracında 1 kilo esrar ele geçirildi.

12.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:28Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı

ZONGULDAK'ta devriye görevi yapan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan M.T.'nin (51) aracında 1 kilo esrar ele geçirildi.

Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipleri, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde devriye gerçekleştirdi. Bu sırada jandarma ekibini gören M.T., korkarak aracından inerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan M.T.'nin aracında yapılan aramada 1 kilo esrar, kusu sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Jandarma, Beycuma, Güncel

Kaynak: DHA

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