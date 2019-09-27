Haberler » 3. Sayfa » Haber

Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda devriye ekiplerini görünce kaçan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

27.09.2019 16:12Jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı, ama yakalandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda devriye ekiplerini görünce kaçan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Baklaköy Mahallesi'nde Çay Kenarı mevkiinde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Yapılan takip sonucunda şüpheli M.A ve T.Z yakalanırken, devriye ekiplerini gören şüpheli H.K kaçtı. H.K kaçtıktan bir süre sonra Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Çevrede yapılan aramada 22 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan üç şahıs adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:06 Ümraniye'de drift terörü estiren maganda yakalandı
18:03 İki araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
18:00 Pendik'te tahliye edilen bina havadan görüntülendi
17:58 Konya İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı
17:57 PTT'de silahlı soygun yapan şüpheli adliyede
17:51 Hastanedeki kavgada sağlık çalışanının kolu kırıldı, hasta yakını ise darp raporu aldı
17:47 Milas'ta kontrolden çıkan tır etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ölü