Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmayı karşısında gören nine: "Kurban olurum ben sizlere"

Van'ın Başkale ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ikametinden ayrılamayan 85 yaşındaki depremzede Sevmene Kesin, jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

26.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:32
Jandarmayı karşısında gören nine:
Van 'ın Başkale ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ikametinden ayrılamayan 85 yaşındaki depremzede Sevmene Kesin, jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. İhtiyaçları karşılanan yaşlı kadın, "Kurban olurum ben sizlere. Allah size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin" diyerek dua etti.

Başkale'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Başkale Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ikametlerinden ayrılamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalar için adeta seferber oldu. Ekipler bugün Eşmepınar, Yanal, Evbakan, Atlılar ve Saçan mahallelerinde yapılan ihbarlar doğrultusunda evlerinde yalnız yaşayan ve ikametlerinden ayrılamayan 65 yaş üstü yaşlıların evlerine giderek ihtiyaçlarını giderdi.

"Ayaklarınıza kurban olurum"

Eşmepınar Mahallesi'nde çadırda yaşayan 85 yaşındaki Sevmene Kesin, ihtiyaçlarını kapısına getiren jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyacı karşılanan Sevmene nen, depremden dolayı çadırda yaşadığını belirterek, "Siz hoş gelmişsiniz, başımın üstüne gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Kurban olurum ben sizlere. Allah size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin. Allah sizi hiçbir zaman darda bırakmasın. Ayaklarınıza kurban olurum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Başkale, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Jandarmayı karşısında gören nine: 'Kurban olurum ben sizlere' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Spiker olmak isteyen minik kız, ’Evde kal’ çağrılı haber sunumu yaptı Haberler
Spiker olmak isteyen minik kız, "Evde kal" çağrılı haber sunumu yaptı
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Haberler
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Türkiye’de bir ilk olan sistem Ordu’da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ’da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya’da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti Haberler
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 19:00: Elazığ ve Diyarbakır'da trafik ışıklarında "evde kal" çağrısı - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez... - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş... - Haber 18:58: Meteorolojiden sıcaklar düşecek uyarısı - Haber 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler