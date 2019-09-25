Haberler » 3. Sayfa » Haber

Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar

Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar Jandarma ekipleri Orhaneli ilçesindeki barajda yüzen 3 ahşap eve operasyon düzenlediBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Çınarçık barajında devriye atan ekipler, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet...

25.09.2019 19:08
Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar
Jandarma ekipleri Orhaneli ilçesindeki barajda yüzen 3 ahşap eve operasyon düzenledi
BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Çınarçık barajında devriye atan ekipler, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet ahşap ev tespit etti. Evlerde yapılan aramalarda 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık ve 56 yayın balığı ele geçirildi.
Baraj kenarında devriye gezen jandarma ekipleri, demir varillerin üzerine kurulu yüzen 3 adet ahşap evi gördü. Bunun üzerine jandarma botları ile evlerin yanına giden ekipler, yaptığı aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık, 83 adet çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirdi. Evlerin sahibi olan F.K., İH., ve E.S. isimli şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak, su ürünleri kanununa muhalefe ve 2521 sayılı kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Jandarmayı şok eden operasyon... Barajın içine yüzer 3 ahşap ev kurmuşlar, alem yapmışlar

Orhaneli, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:11 Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi
20:03 Kavganın sebebi 'pes' dedirtti
19:58 Muğla'da selde 27 koyun telef oldu
19:56 Alt geçit geçit vermedi
19:55 - Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes- Kahkahalar atarak adliyeye gittiler
19:52 Tütün hırsızları yakayı ele verdi
19:51 Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı