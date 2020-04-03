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Jandarmayla saklambaç oynadı

Jandarmayla saklambaç oynadı Jandarma ekiplerini gören yaşlı adam bir aracın arkasına saklandı Antalya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayan 10 genç, modifiye bir otomobile tıka basa bindi.

03.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:29
Jandarmayla saklambaç oynadı
Jandarma ekiplerini gören yaşlı adam bir aracın arkasına saklandı
ANTALYA - Antalya 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayan 10 genç, modifiye bir otomobile tıka basa bindi. Hareket halindeki aynı aracın kaputundaki 2 gençte kazaya davetiye çıkardı.
Antalya'da Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, gençlerin duyarsızlığı ise bu kadarı da olmaz dedirtti. Kepez ilçesinde 10 genç, en fazla 5 kişi kapasiteli modifiye bir otomobilin içine bindi. Kucak kucağa güçlükle otomobile sığan gençlerden ikisi de motor kaputu üzerinde yolculuk yaptı. Ayaklarını da pencereden sarkıtan gençlerin bu yolculuğunu vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Minibüse çevirdikleri araç içindeki gençlerden birisinin, "Arkadan vermeyenler versin, inmeyin durun" dediği duyuldu.
Gençleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş ise "Adamlar korona virüsten bu şekilde önlem almaya çalışıyor. Yaklaşık 10 kişi bir arabanın içine binmişler" dedi.
Öte yandan bir başka görüntüde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişinin, jandarmanın yaptığı Korona virüs uyarısı karşısında kamyonetin arkasına saklandığı görüldü.
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Jandarmayla saklambaç oynadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Genç, 3. Sayfa

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Jandarmayla saklambaç oynadı
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