Haberler » Güncel » Janoska Ensemble İstanbul'da konser verdi - Haber

Janoska Ensemble İstanbul'da konser verdi

Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan Janoska Ensemble, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.

24.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22 Janoska Ensemble İstanbul'da konser verdi
Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan Janoska Ensemble, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.
Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan grup, "Şefin Tavsiyesi: Strauss'tan Beatles'a
Janoska Stili Bir Menü" başlıklı konserde kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan özgün bir repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sundu.
Keman'da Ondrej Janoska ile Roman Janoska'nın, piyanoda ise Frantisek Janoska'nın yer aldığı üç kardeşe kontrbas da enişteleri Julius Darvas eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde topluluk, aralarında "Yara" opereti uvertürü, "Hello Prince !", "Yesterday", "Paganinoska" ve "Leo'nun Dansı" olmak üzere birçok parça seslendirdi.
Konserde 6 kuşaktır müzisyen olduklarını dile getiren grup, ayrıca Janoska Ensemble, Ludwig van Beethoven ve Cole Porter temaları üzerine hazırladıkları "Cole Over Beethoven" adlı eseri de dinleyicilerle buluşturdu.
İki bölümden oluşan konser, topluluğun İzmir Marşı'nın seslendirmesiyle son buldu.
"Janoska Stili" olarak ün yapmış yorumu ve repertuvarı ile daha önce Carnegie Hall, Sydney Opera Evi, Londra Royal Albert Hall, Berlin Filarmoni ve Viyana Musikverein'ın konuğu olan topluluk, ABD'de "King" lakabını taşıyan üç büyük Blues sanatçısından biri olan olarak gösterilen B.B. King, caz vokalisti Bobby McFerrin, flamenko müziğinin önemli gitaristlerinden Paco de Lucia ve ünlü İngiliz soprano Felicity Lott gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Haber
11:42   Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Haber
11:42   Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Haber
11:42   Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
11:42   Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
24.12.2019 11:44:12