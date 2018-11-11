Japon Bahçeci ve Savcılı Plajını Yılda 125 Binin Üzerinde Kişi Ziyaret Etti

11 Kasım 2018 Pazar 08:59



11 Kasım 2018 Pazar 08:59

Kırşehir'in Kaman İlçesinde bulunan Japon bahçesi ve Savcılı plajını yılda 125 bin üzerinde kişi ziyaret ediyor.Kaman ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve Japonya Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kalehöyük Arkeoloji Müzesi' ve Japon bahçesi, yerli ve yabancı yaklaşık 125 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Japon Arkeologların destekleri ile yapılan müze, Kırşehir'in Kaman İlçesi için ayrı bir tarihi zenginlik oluştururken Kırşehir turizmi açısından da büyük değerler arasında yer alıyor.Japon Bahçesi ve Arkeoloji Enstitüsünün'de yer aldığı Kalehöyük'de; Japon Hükümeti tarafından 1986 yılından bu yana çalışmalar sürdürülüyor. Japon turistler kendi devletleri tarafından yaptırılan müzeye ilgi duyarken yerli turistler açısından da bölge cazibe merkezi haline geldi.Müzede, Demir Çağı, Hitit ve Asur Ticaret Kolonileri, Eski, Orta ve Geç Tunç Çağları ile Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunuyor. Özellikle çocukların eğitiminin de hedeflendiği müzede Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu canlandırmalar kullanıldı. Hitit dönemini ve Demir Çağı'nı 3 boyutlu animasyon ile canlandırıldığı müzede bulunan mühürler de 3 boyutlu olarak ekranda incelenebiliyor.Öte yandan Anadolu'nun Plajı olarak bilinen Savcılı plajı ise Kaman halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görüyor. 3 kilometre sahili ile de Akdeniz'i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip olan alan da çevre düzenlemeleri yapılırken göl kıyısına gelenler çektikleri fotoğraflarla kartpostallık manzaralar oluşumuna neden oluyor. - KIRŞEHİR