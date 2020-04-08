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Japon bankası: Orta Doğu ülkeleri Kovid-19'un etkilerini gidermek için IMF'nin yardımını alabilir

Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, Tunus, Mısır, Lübnan, Irak ve İran'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini gidermek için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıkladığı kurtarma paketini alabileceklerini bildirdi.

08.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:25
Japon bankası: Orta Doğu ülkeleri Kovid-19'un etkilerini gidermek için IMF'nin yardımını alabilir
Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, Tunus , Mısır, Lübnan , Irak ve İran'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini gidermek için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıkladığı kurtarma paketini alabileceklerini bildirdi.
Japon Bankası MUFG'un yayınladığı bir rapora göre, IMF'nin koronavirüsten etkilenen ülkeler için daha önceden açıkladığı 50 milyar dolarlık yardım paketi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çoğu petrol ithalatçısı, ülkelere gidebilecek.
Raporda, "Kovid-19'u kontrol altına almak için uygulamaya giren global karantina gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyümelerinde sert bir gerilemeye yol açabilir. Kritik bir biçimde, üretimin düşüşü, bu ülkelerdeki yabancı sermayenin ülkeyi terk etmesi, emtia fiyatlarının dibe dalışı bütçeleri zor duruma sokarak, ekonomik iyileşmenin daha da zayıf gerçekleşmesiyle sonuçlanabilir." ifadeleri kullanıldı.
Japon bankası, "Mısır, Ürdün, Lübnan, Tunus gibi petrol ithalatçısı ülkelerin IMF'nin yardım paketini ilk alan ülkeler olabileceğine, bu ülkelerin cari açıklarının ve borçluluk oranlarının yüksek olduğuna" işaret etti.
Petrol ihraç etmesine rağmen Irak'ın da IMF'nin kurtarma paketine başvurabileceğini savunan MUFG, İran'ın da halihazırda IMF'den yardım talep ettiğine dikkati çekti.
Raporda, IMF'nin koronavirüs kaynaklı ekonomik krizin idaresinde gelişmekte olan ülkeler için "kritik bir rol üstleneceği" aktarılırken, şu ifadeler yer aldı:
"IMF'nin borç sürdürülebilirliği değerlendirmesi, yardım paketlerinin sağlanması karşısındaki en önemli sorun. Bu zor durumdaki gelişmekte olan ülkeler için önemli bir problem ve IMF, bu durumda daha önceden olduğu gibi borcun sürdürülebilir olmadığına hükmedebilir."
Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, ekonomistlere göre, küresel ekonomide 2008 yılında yaşanan krizin ötesinde bir şok dalgasına yol açtı.
Araştırmalara göre, koronavirüs salgını 2020'nin ilk çeyreğinde küresel pay piyasalarında yüzde 20'lik değer kaybına yol açarken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri 18 trilyondan fazla değer yitirdi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), son raporunda koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 195 milyon kişinin işini kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Orta Doğu, Lübnan, Tunus, Japon, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Japon bankası: Orta Doğu ülkeleri Kovid-19'un etkilerini gidermek için IMF'nin yardımını alabilir - Haberler

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