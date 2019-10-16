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Japon Başkonsolos Nıshımakı'dan Vali Şentürk'e ziyaret

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hısao Nıshımakı Vali Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

16.10.2019 11:09Japon Başkonsolos Nıshımakı'dan Vali Şentürk'e ziyaret
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hısao Nıshımakı Vali Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Japonya'nın İstanbul ve Ankara Başkonsolosluklarında çeşitli kademelerde görev yapan ve İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Hısao Nıshımakı, Vali Şentürk'ü makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentürk, Başkonsolos Nıshımakı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik'in tarihi, turizmi, sanayi ve tarımı ile diğer alanlardaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nıshımakı, Şentürk ile Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek, Bilecik'in tarihi hakkında bilgi aldı.
Bilecik'in tarihi açıdan önemli bir kent olduğunu dile getiren Nıshımakı daha sonra Söğüt ilçesinde Kaymakam Murat Öztürk ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesinde Alp kıyafetleriyle "saygı nöbeti" tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izledi ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Necati Şentürk, Başkonsolos, İstanbul, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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