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Japon Başkonsolos Nıshımakı'dan Vali Şentürk'e ziyaret

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hısao Nıshımakı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

16.10.2019 11:12Japon Başkonsolos Nıshımakı'dan Vali Şentürk'e ziyaret
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hısao Nıshımakı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Japonya'nın İstanbul ve Ankara Başkonsolosluklarında çeşitli kademelerde görev yapan ve İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Hısao Nıshımakı, Vali Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şentürk, Başkonsolos Nıshımakı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek şehrin tarihi, turizmi, sanayi ve tarımı ile diğer alanlardaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkonsolos Nıshımakı, Vali Şentürk ile Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek Bilecik'in tarihi hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in tarihi açıdan önemli bir kent olduğunu dile getiren Başkonsolos Nıshımakı daha sonra Söğüt ilçesinde Kaymakam Murat Öztürk ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesinde Alp kıyafetleriyle 'saygı nöbeti' tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izleyerek tarihi mekanları ziyaret etti. - BİLECİK

Necati Şentürk, Başkonsolos, İstanbul, Japonya, Yaşam

Kaynak: İHA

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