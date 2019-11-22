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Japon Büyükelçi Miyajiami Kayseri'de

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivali'ne katıldı.

22.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:40Japon Büyükelçi Miyajiami Kayseri'de
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivali'ne katıldı.
Çeşitli ziyaretler için 'ye gelen Büyükelçi Miyajima, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.
Ziyarette Çalış ve Miyajima, ERÜ ile Japonya'daki üniversiteler arasında yapılabilecek eğitim iş birlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Rektörlük ziyaretinin ardından Edebiyat Fakültesine geçen Miyajima, burada düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı ve "21. Yüzyılda Asya" konulu konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.

Kayseri, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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