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Japon gezgin Türkiye'de Müslüman oldu

Dünya gezisine çıkan ve Türkiye'deki son durağı Ordu olan Japon Norihiro Murata, belediye başkan yardımcısının yardımıyla Kelime-i Şehadet getirdi.

17.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:00Japon gezgin Türkiye'de Müslüman oldu
Dünya gezisine çıkan ve 'deki son durağı olan Norihiro Murata, belediye başkan yardımcısının yardımıyla Kelime-i Şehadet getirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise izleyenler tarafından çok beğenildi.

Japonya'dan dünyayı dolaşmak için yola çıkan 27 yaşındaki gezgin Norihiro Murata, Türkiye'de farklı illeri dolaştıktan sonra Ordu'ya ulaştı. Kumru Belediye Başkan Yarımcısı Yusuf Arıncı ile tanışan Japon Norihiro Murata, Arıncı'nın misafiri oldu. Örnek bir tavır sergileyerek Japon misafirine Türk misafirperverliğini anlatan ve evinde Türk yemeklerini tattıran Başkan Yarımcısı Arıncı, misafirinin Ordu'yu çok sevdiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Arıncı'nın oğlu Enes Faruk, misafire Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezmesinde eşlik etti.

Japon gezgin, Kelime-i Şehadet getirdi

Dünya turuna çıkan gezgini 4 gündür evinde misafir eden Başkan Yardımcısı Arıncı, Japon misafirine Müslüman olmanın anahtarı olan 'Kelime-i Şehadet'den, İslamiyet'ten, dinde zorlama olmadığından ve Müslümanlıktan bahsetti. Kelime-i Şehadet getiren Başkan Yardımcısı Arıncı'ya, Japon gezgin Norihiro Murata da kendi isteği ile eşlik ederek söylenenleri tekrarladı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise izleyenler tarafından çok beğenildi. - ORDU

Türkiye, Japon, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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