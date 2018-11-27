Japon Hükümeti, Tokyo Şehrinden Taşra Bölgesine Taşınmayı Kabul Eden Herkese 26 Bin Dolar Teşvik Verecek

Tokyo, Kanada'nın tamamı kadar olan nüfusuyla dünyanın en büyük kenti konumunda. 38 milyon insanın yaşadığı Tokyo, yoğun nüfustan muzdarip. Yaşam kalitesini etkileyecek büyüklükteki kalabalık yöneticileri harekete geçirdi. Bu doğrultuda Tokyo'yu terk edip ülkenin herhangi bir kırsal bölgesine gitmeyi kabul eden herkese Japon Hükumeti maddi teşvik sağlayacak.

26 BİN DOLAR TEŞVİK VERİLECEK

Projeye göre Tokyo'yu terk edip, ülkenin herhangi bir yerindeki taşra bölgesine taşınmayı kabul eden herkese Japon Hükumeti, 26 bin dolar tutarında bir teşvik verecek.

TEK ŞART BÜYÜK BİR KENTE YERLEŞMEMEK

Açıklanan bedeli elde etmek için tek şart herhangi bir büyük kente yerleşmemek. Projenin ne denli ilgi göreceği merak konusuyken kalabalık ve yaşlı nüfusun başta Tokyo olmak üzere tüm Japon metropollerinde büyük bir sorun olmaya devam edeceği öngörülüyor.