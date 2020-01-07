Haberler » Güncel » Japon hükümetinden yeni Ghosn açıklaması - Haber

Japon hükümetinden yeni Ghosn açıklaması

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin firari eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'ya iadesi için her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.

07.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:45 Japon hükümetinden yeni Ghosn açıklaması
Baş Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin firari eski Motor Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'ya iadesi için her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.
Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek 'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışına dair, Japon hükümetinin en önemli isimlerinden birinden açıklama geldi. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya'da katıldığı bir televizyon programında konuyu değerlendiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Ghosn'un firarını ilk haber aldığında kelimelerin boğazında düğümlendiğini ve habere aşırı derecede üzüldüğünü söyledi. Ghosn'un kaçışına dair tüm ayrıntıların gün yüzüne çıkarılacağını belirten Suga, bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınacağını da sözlerine ekledi. Ghosn'un iadesi için her türlü diplomatik çabayı göstereceklerini kaydeden Suga, Japonya'nın Interpol'e Ghosn'un uluslararası arananlar listesine konulması için talepte bulunduğunu hatırlattı.
ŞOKE EDEN KAÇIŞ
Geçtiğimiz hafta ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan yasa dışı yollardan çıkış yaparak Lübnan'a kaçan Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Yarın Lübnan'da bir basın toplantısı yaparak hakkındaki iddialara yanıt vermesi beklenen Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.
(İHA)

Japonya, Lübnan, Nissan, Kabine, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor - Haber
11:02   Konya'da ByLock operasyonu - Haber
11:01   Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya - Haber
10:58   Adıyaman'da 16 köy 27 mezraya ulaşılamıyor - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:56   Yakutiye'de Saltuklu hassasiyeti - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
7.01.2020 11:09:46