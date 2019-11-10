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Japon İmparator Naruhito geçit töreninde halkı selamladı

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito, binlerce kişinin katıldığı geçit töreninde halkı selamladı.

10.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:56Japon İmparator Naruhito geçit töreninde halkı selamladı
'nın 126. İmparatoru Naruhito, binlerce kişinin katıldığı geçit töreninde halkı selamladı.
'daki habere göre, başkent 'da düzenlenen İmparatorluk Sarayı'ndan başlayan ve en az 100 bin kişinin katıldığı geçit töreninde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako üstü açık araçla yaklaşık 5 kilometrelik yol katetti.
Geçit töreni sırasında, Tokyo'da güvenlik önlemleri artırıldı, halkın öz çekim çubuğu, şişe ve pankart taşımasına izin verilmedi.
Törenin, İmparator Naruhito'nun tahtı devraldığı 1 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen törenler dizisinin sonuncusu olduğu belirtildi.
126. Japon İmparatoru Naruhito, Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda 22 Ekim'de düzenlenen geleneksel törenle "Kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıkmıştı.
20. yüzyıl Japon imparatorları
Şubat 1867'den Temmuz 1912'ye kadar süren Meiji (Apaçık Islah) döneminde, tahta 122. İmparator Mutsuhito oturdu.

Mutsuhito'nun ölümüyle tahtı, Temmuz 1912'de teslim alan 123. İmparator Yoşihito, Aralık 1926'ya kadar "Taişoo (Büyük Adalet)" ismi verilen dönemde görev yaptı.

Yoşihito'nun ölümüyle Aralık 1926'da görevi alan 124. İmparator Hirohito, 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemde süren Şoowa (Parlayan Barış) dönemini Ocak 1989'a kadar yönetti.

Japonya'nın 125. İmparatoru Akihito da 1989'da oturduğu tahttan, bu yıl sağlığını gerekçe göstererek ayrıldı ve "Heisei (Barışa Erişim)" ismi verilen dönem sona erdi.

İmparator Naruhito'nun tahtı babasından Mayıs 2019'da teslim almasıyla yeni "Reiwa (Düzenin Uyumu)" dönemi resmi olarak başladı.

Japonya, Kyodo, Tokyo, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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