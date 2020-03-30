Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japon komedyen Şimura Ken, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Japonya'nın "Robin Williams"ı olarak nitelendirilen Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

30.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:50
Japon komedyen Şimura Ken, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Japonya 'nın "Robin Williams"ı olarak nitelendirilen Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kyodo ajansının haberine göre, 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart'ta "yüksek ateş" ve "ağır zatürre" teşhisiyle Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Şimura'nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kariyerine 1974'te "Drifters" adlı komedi grubuyla başlayan ve ABD'li komedyen Jerry Lewis'den ilham aldığını söyleyen Şimura'nın ölümü, Japonya'da büyük üzüntüyle karşılandı.
Temsilcisi, yaptığı açıklamada, "Böyle öleceğini hayal ettiğini sanmıyorum." dedi.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Şimura'nın ölümü nedeniyle gönderdiği taziye mesajında, "Ulusal sınırlarının dışında Tayvan halkına verdiğin bol enerji ve kahkaha için çok teşekkürler." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Robin Williams, Japonya, Japon, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Japon komedyen Şimura Ken, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Haber 13:50: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bakanlığımız dinamizmini asla kaybetmeden hizmet... - Haber 13:50: Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak - Haber 13:50: Yasağı ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Haber 13:50: Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı yakalandı - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber