Japon Kültür Elçileri Roman Havası Öğrendi

İzmit
'te aralarında Japon
halk dansları öğretmeni de bulunan 3 Japon, Trakya
yöresi ve Roman oyunları eğitimi aldı. Japonya
'da çeşitli seminer ve workshoplar düzenleyen dans öğretmeni Ayşegül Turalıoğlu'nun daveti üzerine İzmit'e gelen Japon halk dansları öğretmeni Kazumi Koyama ile Natsuki Jinnohara ve Natsuko Ebina Nazı'ya, İzmit Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) Halk Dansları Salonu'nda eğitim aldı.
Trakya ve Roman oyunlarına merak salan Japon kültür elçileri, iki gün süren program kapsamında eğitimin yanı sıra Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu mahallelere de ziyaretler gerçekleştirdi.
Koyama, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halk danslarına ilgi duyduğunu belirterek, özellikle Roman oyunlarından çok etkilendiklerini kaydetti.
Koyama, "Ayşegül Turalıoğlu ile Japonya'da tanışmıştık. Davetlisi olarak İzmit'e geldik ve unutamayacağımız iki gün geçirdik. Dersler çok eğlenceli ve güzel geçti. Ülkemizde Trakya yöresi ve Roman oyunlarını öğreteceğiz." diye konuştu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:20