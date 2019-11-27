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Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları

Deprem ülkesi Japonya'da parlamentoda yapılan deprem tatbikatı, ciddi bir önlemden ziyade milletvekillerinin kıkırdadığı, sosyal medyanın apışıp kaldığı bir faaliyete dönüştü. Koruyucu amaçlı, eşsiz tasarımlı kaskları takan milletvekilleri, birbirlerine bakınca gülüşmeye başladı.

27.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:47

Japonya parlamentosunda iki yıl önce sandalyelerin altına yerleştirilen beyaz plastikten katlanır kasklar, deprem tatbikatı için ortaya çıkarıldı.

KASKI TAKMAK İÇİN YARDIMA İHTİYAÇ DUYDULAR

Meclis Başkanı Tadamori Oşima, tasarımı kenarlarından sarkan samuray miğferi kayışlarıyla tamamlanan katlanır kaskın nasıl açılıp takıldığını kürsüden uygulamalı gösterdi. Buna rağmen en az bir vekilin kaskı tersten taktığı görüldü. Pek çok vekil de kaskı açıp takmak için yardıma ihtiyaç duydu.

BAZI VEKİLLER GÜLDÜ, MECLİS BAŞKANI UYARDI

Kaskı kafasına geçirebilenlerden Maliye Bakanı Taro Aso gülümserken Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi'nin ağzı kulaklarına vardı. Kıkırdayan vekillere büyük bir ciddiyet içinde seslenen Meclis Başkanı Tadamori Oşima, "Facianın ne zaman vuracağını asla bilemezsiniz" dedi. Parlamento oturum halindeyken bir şey olması halinde vekillerin kasklarını takmasını ve sakin şekilde hareket etmesini isteyen Oşima, parlamento oturumlarında vekillerin hep tetikte olması uyarısını yaptı. Konuşması alkışlarla karşılanan Meclis Başkanı, ayağa kalkıp kaskı çıkararak kürsüye bıraktı. Vekiller de aynı şekilde kaskları sıralara bıraktı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU, BEĞENEN DE

Japon milletvekillerinin ölüm-kalım meselesi tatbikatta gülüp eğlenmeleri, sosyal medyada 'münasebetsizlik' tepkilerini beraberinde getirdi.

Bazısı "Meclis Başkanı parlamentoda vekillerin hep tetikte olmasından söz ederken diğerleri gülüyordu" diye eleştirdi, bazısı da kendi hayatlarını korumaya yönelik tatbikatta gülüşen vekillerin başkalarının hayatlarını nasıl koruyabileceğini sorguladı.

Ama "Aso ve Motegi'nin gülen yüzleri çok cezbedici" yorumunda bulunanlar da oldu.

Kaskın insanlık tarihinde eşi benzerinin olmadığı izlenimi bırakmasına rağmen, Yıldız Savaşları'ndan çizgi romanlara uzanan paralellikler kuranlar oldu.

Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları

Meclis Başkanı, Deprem, Japon, Dünya, Güncel


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