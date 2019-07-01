01.07.2019 12:16
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Japon mevkidaşı tarafından askeri törenle karşıladı

Japon mevkidaşı tarafından askeri törenle karşıladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile Tokyo'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile Tokyo 'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Japonya'da katıldığı G20 Liderler Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk heyetinin Osaka şehrindeki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçti. Tokyo'da Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya gelen Bakan Akar, Japon Mevkidaşı Ivaya tarafından askeri törenle karşılandı. Bakan Akar, Bakanlık girişinde hazır bekleyen tören kıt'asını selamladıktan sonra mevkidaşı Ivaya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA
Hulusi Akar , Japonya , Tokyo , Güncel

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