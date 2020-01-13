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Japon milyarder, Ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyor

Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor. 17 Ocak'a kadar sürecek başvurular, ünlü milyarderin sitesinden yapılıyor.

13.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:16

milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor.

BAŞVURULAR SİTESİNDEN YAPILIYOR

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.

BAŞVURULAR 4 GÜN SONRA SONA ERECEK

Sitede 17 Ocak'ta sona erecek başvuru sürecinde istenen koşulların listesi yer alıyor. Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris kız arkadaşı Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor.

Maezawa'ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili karar, mart sonunda verilecek.

TWEETİNİ PAYLAŞANLARA 5,5 MİLYON LİRA VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Yusaku Maezawa ay başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5,5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

ŞAHSİ SERVETİ 3 MİLYAR DOLAR

Maezawa'nın şahsi servetinin 3 milyar dolar olduğu sanılıyor.

Japon milyarder, Ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyor

Japon, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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