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Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor

"Ciddi bir sosyal test" yaptığını belirten iş insanı, bin talihlinin paylaşacağı 9 milyon doların ne şekilde harcandığını ve kullanıcıların hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek istediğini belirtiyor.

09.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:51Japon milyarder 'para ile saadet olur mu?' sorusuna 9 milyon dolar dağıtarak yanıt arıyor
'da bir milyarder iş insanı "para ile saadet olur mu?" sorusuna üzerinden yanıt arıyor. Yapacağı çekilişle bin Twitter kullanıcısına toplam 9 milyon dolar dağıtmayı vaadeden milyarder Yusaku Maezawa, kullanıcılardan tweetini paylaşarak çekilişe katılmalarını bekliyor.

Bir internet alışveriş sitesinin sahibi iş insanı hediye ettiği para karşılığındaysa tek bir şey bekliyor."Ciddi bir sosyal test" yaptığını belirten iş insanı, bin talihlinin paylaşacağı 9 milyon doların ne şekilde harcandığını ve kullanıcıların hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek istediğini belirtiyor.
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Twitter, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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