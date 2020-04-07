Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu

Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.

07.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:21
Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu
Japonya 'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.
Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği dönemde, bu soruna teknolojiyi kullanarak çözüm bulan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Business Breakthrough Üniversitesi, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrimiçi bir törenle mezun etti.
Törende görevli olan 4 öğrencinin kontrol ettiği robotlara, mezun olacak öğrenciler Zoom isimli video konferans programıyla uzaktan bağlandı.
Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı.
Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkanı da buldu.
"Öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler aldık"
BBT Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Yönetim Departmanı Dekanı Prof. Shugo Yanaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüs nedeniyle özel bir mezuniyet töreni düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, mezuniyet töreninde yer alan robotların Japonya merkezli robot teknolojileri alanında üretim yapan bir firmanın "newme" isimli "Avatar" robotları olduğunu söyledi.
Koronavirüs nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri bu yöntemle mezun ettiklerini anlatan Yanaka, "Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, koronavirüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler." dedi.
Yanaka, komik bir haber olarak değil olumlu bir mesajla dünyaya seslenmek istediklerini belirterek, "Koronavirüs sürecinde etkinliklerin yapılmasına yönelik bir yöntem arayışında olan insanları harekete geçirmeyi başarırsak bu durumdan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.
"Sanki yanımızdalarmış gibi hissettik"
Törende yer alan robotların sadece online iletişimle sınırlandırılamayacağını, fiziksel olarak bir temsil imkanı sağladığını dile getiren Yanaka, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz bu robotlar sayesinde nerede olduklarının bir önemi olmadan aktif bir şekilde bizimle iletişim kurdu. Onlar sanki yanımızdaymış gibi hissettik. Bu nedenle, robotlarla düzenlediğimiz mezuniyet törenini sanal değil gerçek bir tören olarak nitelendiriyorum. Bu ışınlanma gibi bir şey.
Şu anda dünya olarak bir sıkıntı içerisindeyiz ve bu noktada yeni teknolojilerle fark oluşturabiliyoruz. Özgür ve geniş vizyonlu beyinlerle çığır açıcı fikirler üretilebilir."
Törende kullanılan "newme" isimli robot, saatte 2,9 km hızla hareket edebiliyor.
15,5 kilogram ağırlığa ve 150 cm uzunluğa sahip olan robot, yüz kısmında yer alan Full HD ekrana sahip tablet aracılığıyla farklı amaçlara yönelik kullanılabiliyor.
Uzaktan kontrol aracılığıyla hareket ettirilebilen robot, tam şarj kapasitesiyle 3 saate yakın çalışabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Japonya, Japon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Japon öğrenciler Kovid-19 sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı - Haber 14:44: Siirt'te bir otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber 14:43: Kırklareli?de bir köy koronavirüs karantinasına alındı - Haber 14:43: EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS - Haber 14:42: Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler