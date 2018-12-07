Hatalı Park Cezalarını Tahsil Etmekte Zorlanan Japon Polisi, Çareyi 'Duygusal Bağı Yüksek Eşyaları' Haczetmekte Buldu

Japonya'nın Kyoto şehrinde hatalı park nedeniyle kesilen trafik cezalarını tahsil edemeyen yerel polis, ilginç bir yöntem geliştirdi. Yaklaşık 4 bin kişinin yasa dışı park cezalarından toplam 90 milyon yen (yaklaşık 4,5 milyon TL) borçlu olduğunu ve en az bir kişinin 2006'dan bu yana ödeme yapmaktan kaçındığını belirleyen polis, 2016 yılında başlattığı "eve haciz" uygulamasını geliştirme kararı kaldı.

HACİZ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Şimdiye dek hangi malların haciz edileceğini tek tek belirleyen ilgili birim memurları, önceleri elektrikli aletler ve değerli metal ürünler gibi mallara odaklandı. Ancak, yetkililer, borçluların söz konusu yaptırımdan pek etkilenmediğini fark etti. Bunun üzerine yerel polis, Japonya'nın başka bölgelerinde pek görülmeyen bir tedbiri uygulamaya sokarak, "hobi ürünlerini" de hacze tabi mallar listesine soktu.

HEDEF "DERİN DUYGUSAL BAĞ"

Uygulamanın caydırıcılığı artırmak adına hayata geçirildiğini söyleyen hacizli mallardan sorumlu bir polis yetkilisi, amaçlarını 'borçluların derin bir duygusal ilişkiye sahip olduğu mallarının ele geçirilmesi' olarak açıkladı. Uygulamaya konu mallar, satış için açılacak ihaleden önce cezanın ödenmesi halinde sahipleri tarafından geri alınabiliyor.

UYGULAMA İŞE YARADI

Haciz için hedefte olan "hobi ürünlerinin" başında, popüler manga koleksiyonları, anime figürleri, çizgi romanlar, fotoğraf ve kart arşivleri bulunuyor. Ağustos ayında 40'lı yaşlarındaki bir sürücünün, çok sevdiği pop grubuna ait bir fotoğraf koleksiyonunu haczeden yetkililer, borçlu sürücünün koleksiyonundan ayrılmak istemediğini, her parçasının kendisi için çok değerli olduğunu söylediğini aktardı. İsmi açıklanmayan sürücünün, haciz işleminden 1 hafta sonra 220 bin Yen (yaklaşık 10 bin TL) tutarındaki borcunu ödediği kaydedildi.