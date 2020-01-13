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Japon Savunma Bakanı Kono, 11 metre yükseklikten atladı

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, tatbikat esnasında 11 metre yükseklikten atladı.

13.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:40Japon Savunma Bakanı Kono, 11 metre yükseklikten atladı
Savunma Bakanı Taro Kono, tatbikat esnasında 11 metre yükseklikten atladı.
Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD ile Japonya'nın ortak olarak düzenlediği tatbikat esnasında 11 metre yükseklikten atladı. Savunma Bakanı Taro Kono'nun paraşütle atlama eğitimine katıldığı, bakanın eğitim sırasında 11 metre yüksekliğindeki bir kuleye tırmandığı ve atladığı bilgisi paylaşıldı. Askeri üniforma giyen bakan Kono'nun, adrenalin dolu atlayışı Chiba eyaletindeki Narashino Harekat Alanı'nda düzenlenen Japonya ve ABD tarafından yürütülen hava eğitimi tatbikatını denetlediği sırada gerçekleştirdiği bildirildi. Japon basını ise tatbikatın dış adalara inebilecek düşman askerlerini püskürtmek için Japon ve ABD güçlerinin ortak eğitimi olduğunu belirtti.
(İHA)

Japonya, Japon, Güncel

Kaynak: İHA

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