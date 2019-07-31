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Japon süs balığı çalan hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden 6 adet Japon süs balığı çalan kişi tutuklandı.

31.07.2019 13:57 Japon süs balığı çalan hırsız tutuklandı
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden 6 adet Japon süs balığı çalan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesinde bir kafeden 1 adet monitör, 1 adet modem, 50 lira bozuk para ve 6 adet Japon süs balığı çalan hırsız kayıplara karıştı. Olayla ilgili araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheli Ali S.' yi (29) yakaladı.

Şüphelinin sorgusunda, akvaryumdan çaldığı süs balıklarını bir müddet sonra öldükleri için çöpe attığı öğrenildi.

Daha önce de bir pide fırınından 2 adet cep telefonu ve tepsi çaldığı öğrenilen Ali S. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Japon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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