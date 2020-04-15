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Japon turizmine korona virüsü darbesi

Japonya'ya Mart ayında giriş yapan yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 90 azaldığı açıklandı.

15.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:02
Japon turizmine korona virüsü darbesi
Japonya 'ya Mart ayında giriş yapan yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 90 azaldığı açıklandı. Turist sayısındaki keskin düşüşe korona virüsü salgını nedeniyle hayata geçirilen seyahat kısıtlamalarının neden olduğu belirtiliyor.

Dünyada etki göstermeye devam eden korona virüsü pandemisi, insan sağlığı kadar ülke ekonomilerini de tehdit ediyor. Japonya Göçmenlik Hizmetleri Ajansı'nın verileri salgının Japonya'da turizm sektörüne vurduğu darbeyi gözler önüne serdi. Japonya'ya Mart ayında giriş yapan yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90'dan fazla düşüş gösterdiği kaydedildi. Geçen yılın Mart ayında ülkeye 2 milyon 504 bin 193 kişi gelirken, sayı bu yılın aynı döneminde 152 bin 162'de kaldı. Çin'den gelen ziyaretçi sayısının da bu yıl 3 bin 716'ya gerileyerek geçen yıla göre yüzde 90'ı aşan azalış kaydettiği belirtildi. Bu yıl Mart ayında Güney Kore'den ülkeye gelen 10 bin 919 kişi de ziyaretçi sayısında önceki yıla göre yüzde 90 oranında düşüşe neden oldu.

ABD ve Avrupa'da da benzer manzara

ABD'den 20 bin 989, Avrupa ülkelerinden ise 36 bin 210 turistin bu yılın Mart ayında Japonya'ya giriş yaptığını gösteren verilere göre, bu sayılarda da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80'lik düşüş gözlendiği açıklandı. Yabancı ziyaretçi sayısındaki keskin düşüşe korona virüsünün yayılmasını önlemek üzere uygulamaya konan seyahat kısıtlamalarının neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer, Mart ayında ziyaretçi sayısında kaydedilen rekor düşüşün, Nisan ayında daha da artacağını öngörüyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, Güncel
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