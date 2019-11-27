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Japon vatandaşı "casusuluk" suçlamasıyla Çin'de 5 aydır gözaltında

Bir Japon vatandaşının temmuzdan bu yana Çin'de casusluk suçlamasıyla gözaltında tutulduğu bildirildi.

27.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:48Japon vatandaşı
Bir vatandaşının temmuzdan bu yana Çin'de casusluk suçlamasıyla gözaltında tutulduğu bildirildi.
Japon ajansı Kyodo'nun hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, temmuzda Hunan eyaletinde gözaltına alınan 50'li yaşlardaki Japon, halen eyaletin başkenti Çangşa'daki bir hapishanede tutuluyor.
Haberde casusluk suçlamasıyla gözaltına vatandaşın Japon konsolosluğuyla temas kurduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Eylül 2015'ten bu yana 10 Japon vatandaşının casusuluk ve diğer suçlamalarda Çin'de gözaltına alındığını kaydeden Japon yetkililer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidara gelmesinin ardından 2014'te Karşı İstihbarat Yasası ve 2015'te Ulusal Güvenlik Yasası'nın çıkarılmasıyla gözaltı vakalarının arttığına dikkati çekti.
Eylül ayında Japonya'nın Hokkaido Üniversitesi'nde bir profesör Çin'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bu ay başında serbest bırakılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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