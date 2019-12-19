Haberler » Güncel » Japon yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı - Haber

Japon yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Japonya'da Tokyo'ya gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Fukuoka Havaalanı'na dönerek acil iniş yaptı.

19.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:22
'da 'ya gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Fukuoka Havaalanı'na dönerek acil iniş yaptı.
Japonya'da faaliyet gösteren All Nippon Airways adlı hava yolu şirketine ait Boeing 767 tipi yolcu uçağının, Tokyo Haneda Havaalanı'na gitmek üzere pistten kalkış yapmasının ardından yerel saatle 09.50 sularında motor arızası meydana geldiği belirtildi. Yerel saatle 10.00 sularında Fukuoka Havaalanı'na dönmek için izin isteyen uçağın 10.15'te Fukuoka Havaalanı'na acil iniş yaptığı açıklandı. Uçağın acil inişi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle pist, yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, 270 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçakta kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
MOTORDA SICAKLIK ARTIŞI TESPİT EDİLDİ
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, motorların birinde sıcaklık artışı gözlendiği ifade edildi. Sıcaklık artışının kalkıştan sonra da devam etmesi nedeniyle pilotun motoru durdurarak Fukuoka Havaalanı'na geri döndüğü belirtildi. Sosyal medyada yayınlayan bazı görgü tanıkları ise iniş sırasında uçaktan alev yükseldiğini iddia etti.
(İHA)
Japon yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07 Çaldıkları kredi kartından 4 bin 500 lira çektiler - Haber
13:06 Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı - Haber
13:05 SULTANGAZİ'DE LİSELİLERİN "YAN BAKTIN" KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI - Haber
13:05 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108. gününde - Haber
13:02 Rektör Çakar sık sık öğrencilerle bir arada - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
19.12.2019 13:11:38