Japonlar böyle anlattı: Rakam farkı küçük ama etki farkı çok çok büyük

JAPONYA'da bir müzede sergilenen balonlar ile deprem büyüklüğünde ufak bir farkın ne kadar büyük oranda fark yaratabileceği anlatıldı.

Elazığ Sivrice 'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bir çok ilde hissedildi. Uzmanlar 6.0'dan büyük depremlerin yıkıma neden olabileceğini belirtiyor. Deprem büyüklüğünde rakamsal değişiklerinin küçük bile olsa etki farkının ne derece büyük olduğu Japonya 'da bulunan bir müzede balonlar ile gözler önüne serildi.

ARADAKİ FARK ŞAŞIRTIYOR

Müze sergilenen turuncu balonlar deprem büyüklüklerini temsil etmesi için dizayn edildi. Richter ölçeğine göre 6.0'dan 9.0'a büyüklüğüne artarken balonların ebatlarındaki ciddi oranda büyüklük farkı dikkat çekiyor. Sırasıyla 6.0, 7.0, 7.3, 8.0 ve en üstte 9.0 büyüklüğünde depremleri temsil eden balonlar depremin rakamsal büyüklüğünün ne oranda katlanarak artığını gözler önüne seriyor.

1995 yılında Japonya'da Kobe merkezli gerçekleşen 7.3 şiddetinde, depremden sonra yaşanan büyük yıkımın anısına yapılan müze ziyaretçilerine deprem büyüklüklerini farklı bir açıdan karşılaştırma imkanı sağlıyor.

EN BÜYÜK DEPREM 9.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Richter ölçeğine göre 8 ve üstü depremler 'çok çok şiddetli', 7-7.9 büyüklüğünde depremler 'çok şiddetli', 6 - 6.9 şiddetinde depremler ise 'şiddetli' olarak nitelendirilmektedir. Mart 2011'de Doğu Japonya'da gerçekleşen ve sonrasında tsunamiye sebep olan deprem balonlarla temsil edilen en büyük deprem ölçeği 9.0'a eşitti. Japonya'nın tarihindeki en büyük, dünyada ise ilk beşte olduğu belirtilen deprem sonrası yüksekliği 37.9 metreye ulaşan tsunami dalgaları Japonya'yı vurmuştu.