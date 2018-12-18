Japonlar 'Furkan Palalı' Dedi

Gazeteci-Yazar Erdal Güven'in 'Tahran'dan Kaçış' kitabından senaryoya uyarlanan filmde Palalı,taksi şoförü 'Mesut' karakterine hayat veriyor. Filmin ilk olarak Japonya'da vizyona gireceğini belirten ünlü oyuncu, "2019 Japonya'da Türk yılı ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler içinde çok önemli bir film. Bence bu yapım,hem ilişkiler hem de tarihi yeniden hatırlatmak adına çok farklı duygular hissettirecek" dedi.

Birçok başarılı projede yer alan Furkan Palalı, şimdilerde ise gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan 'Yuvaya Dönüş' filminde Burhan Öcal ve Megumi Masaki ile başrolü paylaşıyor. Çekimleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da gerçekleşecek uluslararası nitelik taşıyan filmin senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor.

Sinema Büyülü Bir Perde

Özgün senaryosu ve etkileyici hikâyesi ile seyirciyi derinden etkileyecek film 30 Nisan 2019'da Tokyo'da ardından Türkiye'de vizyona girecek. Sinemanın gerçek bir imza olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu Furkan Palalı, "Çekimlerimiz Kapadokya'da devam ediyor. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Yuvaya Dönüş; aşk, dram, aksiyon yer yer de komedinin iç içe geçtiği bir senaryoya sahip. Zaten film tamamen gerçek bir hikâyeden alıntı. İçinde duygu dolu anlar yaşatan bir baba-kız hikâyesiyle birlikte aşk var.Benim için çok albenisi olan bir film haline geldi diyebilirim. Geçtiğimiz süreçte film projeleri geldi; ama Yuvaya Dönüş tam anlamıyla 'budur' dediğim ve içinde olmak istediğim bir işti."

Japonlar Furkan Palalı'yı Seçti

Filmin yapımcısı Erdal Güven ise, Mesut karakteri için Japonya'daki sinema endüstrisinin önde gelen isimleriyle görüştüklerini söyledi: ''Furkan Palalı'nın Japon halkının seveceği çok aydınlık bir yüzü var. Yıllarca Japonya'da yaşadığım ve Japonlar üzerine kitaplar yazan biri olarak onların ne tür bir görünümde oyuncuyu sevebileceklerini tahmin edebiliyordum. Zaten Japonya'daki sinema sektöründeki arkadaşlarımız da kesinlikle 'Furkan Palalı' dediler.''

Filmin konusuna gelince… Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı. Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakmıştı. Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gitmeye karar vermişti.

Kaynak: Bültenler