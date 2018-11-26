Japonlar Roman Oyunları Öğrendiler

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesine gelen Kazumı Koyama, Natsuki Jınnohara ve Natsuko Ebina Nazı isimli 3 Japonya
vatandaşı İZMEK'te Roman oyunlarını öğrendiler.
İzmit'e gelen 3 Japon vatandaşına Trakya
yöresi ve Roman oyunları üzerine dans öğretmeni Ayşegül Turalıoğlu eğitmenlik yaptı. Trakya ve Roman oyunlarını öğrenmek isteyen, Kazumı Koyama, Natsuki Jınnohara ve Natsuko Ebina Nazı isimli Japonlar, İZMEK Halk Dansları salonunda 2 gün eğitim aldılar. Derslerde eğitmenlerin gösterdiği figürleri dikkatle izleyip birlikte uyguladılar. Japon halk dansları öğretmeni Kazumi Koyama, ofis çalışanı Natsuki Jınnohara ile ev hanımı olan Natsuko Ebina Nazı, dans eğitimlerinin yanı sıra Yenidoğan
ve Serdar Mahallelerini gezen ve buradaki vatandaşların yaşantılarını yakından görme imkanı buldular.
2 günlük dans eğitimi ve ziyaretlerin ardından Japonya vatandaşları ülkelerine döndüler. ziyareti sırasında türkiye'ye çok beğendiğini belirten Kazumı Koyama, "Türk halk danslarına ilgi duyuyoruz, özellikle Roman oyunları bizi çok etkiledi. Ayşegül Turalıoğlu ile Japonya'da tanışmıştık. Davetlisi olarak İzmit'e geldik ve unutamayacağımız 2 gün geçirdik. Derslerde çok eğlenceli ve güzel geçti. Ülkemizde Trakya yöresi ve Roman oyuklarını öğreteceğiz" dedi. - KOCAELİ
Kocaeli,Japonya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:21