Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla 'da Türkiye 'de sadece Muğla'nın Gökova bölgesinde yetişen ve Japonlar tarafından geleneksel yemekleri Suşi'de kullanılan sarı susam hasadı başlarken, Japonya 'dan susam almak için gelen Japonlar susam tarlasında inceleme yaptıMUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova havzasında Türkiye'nin en kaliteli susamı geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Bölgedeki iklim dolayısıyla yağ oranı yüksek ve aroması çok lezzetli olan sarı susamın en büyük taliplisi Japonlar.Gökova'nın geleneksel yöntemlerle üretilen susamının son yıllardaki en büyük müşterisi Japonya. Japonlar, geleneksel yemekleri şuşi yapımında ve yemeklerde dekoratif ürün olarak kullanıyor. Susam hasadının başlaması sonrası Japonya'dan ihiracatçı firma ile Gökova'ya gelen Japon işadamları susam tarlasında incelemelerde bulundular.Gökova havzasında 9 bin dekarlık alanda sarı susam ekimi yapılıyor. Gübre kullanılmadan organik olarak yetiştirilen sarı susam, Haziran ayında ekimi yapılıyor. Eylül ayında ürünlerin kesilmesi ve kurumaya bırakılmasının ardından 18-20 gün sonra geleneksel yöntemlerle ana ürün çırpılarak çıkarılıyor. Havası ve toprağı nedeniyle Muğla bölgesinde sadece Gökova havzasında yetişen sarı susamdan bu yıl 100 ton rekolte bekleniyor.İhracatçı firma yetkilisi ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Moiz Hemsi, "Gökova'da yetişen susamları Japonya'ya ihraç ediyoruz. Bu sene ürünlerde bir sıkıntı beklenemiyor. Hava şartları gayet uygun gitti ve susam mahsulü bol gözüküyor. Biz şirket olarak çalıştığımız her bölgeden alıyoruz. Tamamını Japonya'ya ihraç ediyoruz. Sarı Suma'ı daha çok dekorasyon için salatalarda ve geleneksel yemekleri Suşi'de kullanıyorlar" dedi.Japon Masashi Tanugichi, "Japonya'dan her yıl Türkiye'ye geliyoruz. Sezon Eylül ayı olduğu için Susam'ı görmeye ve almaya geliyoruz. Susam'ı Japonya'da farklı alanlarda kullanıyoruz. Yemeklerde dekorasyon amaçlı kullanıyoruz. Suşi'de kullanıyoruz. Her sene Türkiye'ye gelerek ihracatçı kanalıyla ürünleri satın alıyoruz" dedi.Gökova Akçapınar Mahallesinde susak üreticiliği yapan Hasan Köroğlu, hava koşullarının sarı susam için çok iyi geçtiğini ve Gökova havzasından bu yıl 100 bin ton susam ürünü beklediklerini açıkladı. Köroğlu; "Bu sene ussam verimi çık çok güzel. Çünkü tam zamanında yağış da oldu. Susamın ekimi zamanı Haziran ayında ekiyoruz. Diktikten 90 gün sonra yolmaya başlıyoruz. 18 veya 20 gün arasında çırpılıyor. Yani hasatı toplamaya başlıyoruz. Gökova susamının yağ oranı, aroma oranı çok güzel. Yılda 11 ve 12 kilo verirken teneke dolu, bu sene tahminim 13-14 kilodan aşağı olmaz. Çünkü çok güzel zamanda yağış oldu ve verim bu sene çok çok üstünde kalitenin üstünde oluyor. Rekolte olarak 100 tonun üzerinde bekliyoruz Gökova olarak. Fiyat konusunda tam kesin bir fiyat yok. 25 lira deniliyor ama sonuç ta tüccarlar belirleyecek bunu. Alıcı ne kadar çok olursa, fiyatta o kadar yüksek oluyor" dedi.