Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japon ekonomi gazetesi Nikkei'ye röportaj verdi. Gazete Erdoğan'ın üstü kapalı şekilde Sinop Nükleer Santrali projesinin durdurulduğunu söylediğini iddia etti.

Sinop nükleer enerji santrali projesindeki duruma değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"ANLAŞMAMIZ İLE UYUMLU OLMAYAN BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK"

"Japon tarafınca hazırlanan fizibilite çalışması raporu ve maliyet analizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımız tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Hem maliyet hem de proje takvimi açısından ilk anlaşmamız ile uyumlu olmayan bir tabloyla karşılaştık.

"JAPONYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İÇİN TAM KARARLILIĞA SAHİBİZ"

Sinop nükleer santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi elbette üzücü. Ancak Japonya ile enerji alanındaki iş birliğimizi sadece nükleer enerjiyle sınırlandırmıyoruz. Temiz kömür, yenilenebilir enerji, Ar-Ge çalışmaları, insan kaynakları geliştirme ve ulaştırma projeleri gibi birçok alanda Japonya ile birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebepten kurumlarımız arasında, enerji alanındaki ikili ilişkilerimiz için bir yol haritası görevi görecek bir mutabakat anlaşması imzalamayı umuyoruz. Japonya ile enerji konusundaki iş birliğimizi derinleştirmek için tam kararlılığa sahibiz."