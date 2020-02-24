Japonlardan Karacabey'e tesis hamlesi

Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına önemli girişimlere imza atan Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları, ilçede uluslararası seviyede önemli adımlar atılmasına olanak sağlıyor.

Türkiye 'de sebze ve çiçek tohumu tesisi kurmak için ülkenin pek çok yerini gezerek incelemelerde bulunan Japonya 'nın en büyük tohum üreticilerinden Takii firması, verimli toprakları ve coğrafi avantajlarının etkisiyle Bursa'nın Karacabey ilçesinde karar kılmış ve bölgede yer arayışına başlamıştı.

Bu kapsamda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'la da görüşen firma, ilçede belirlenen 30 dönümlük bir arazi üzerinde tesisini kurma kararı aldı.

Yapılan tüm görüşmelerin ardından sevindirici haber önceki gün geldi.

Gerçekleşen ziyarette Takii Avrupa Üretim Müdürü Yukihiro Saito, Takii Genel Koordinatörü Hırokazu Watanabe ile Takii Türkiye Üretim Müdürü Sadettin Tezyener, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

2022'ye kadar tesis hazır hale gelecek

Belediye Başkanı Ali Özkan ile yeniden bir araya gelen Takii firma yöneticileri, birlikte yaptıkları toplantıda Yolağazı Mahallesinde belirlenen 30 dönümlük arazideki tesisleri, 2022 yılına kadar kurma kararı aldı.

Takii Türkiye Üretim Müdürü Tezyener yaptığı açıklamada, "Bir Karacabeyli olarak, bu yatırımın şehrimize gelmesinden gurur duydum. Mutluyuz. Mayıs ayında ilk ürünlerin ekimine başlanacak. Yıl boyu üretimlerimiz olacak. Tesisin komple inşa edilip %100 olarak faaliyete geçmesi, 2022'nin başlarını bulur diye planlıyoruz. Firmanın şehrimize gelmesine katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Ali Özkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum'' dedi.

Dünyanın ilgisini çekiyor

İlçedeki tarımsal faaliyetleri daha da iyileştirmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

3T vizyonunun önemli bir parçası olan tarım konusunda önemli adımlar attıklarına işaret eden Özkan, "İlçemizdeki verimli toprakların korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Japonya'nın alanında en büyük firmalarından birinin Karacabey'de tesis yatırımı yapması ilçemiz adına gurur verici. Bu tür firmaların daha da çoğalmasıyla Karacabey, tarımsal üretimde ülkemizin öncüsü haline gelecek" dedi.

Başkan Özkan, tohum sektöründe dünyanın en büyük firmalarından birine daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Bu dönemde birçok yeni yatırım sayesinde ve 3T vizyonumuz ile büyük Karacabey yürüyüşümüz devam edecektir" diye konuştu.