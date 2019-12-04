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Japony'dan ABD üssü açıklaması

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Japonya'da bulunan ABD üslerinin masraflarının uygun kısmını ödediğini söyledi.

04.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:54Japony'dan ABD üssü açıklaması
Baş Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Japonya'da bulunan ABD üslerinin masraflarının uygun kısmını ödediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya'dan ülkede konuşlu ABD üsleri için daha fazla ödeme talep ettiğini açıklamasının ardından, Japonya hükümetinden açıklama geldi. Bugün gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Trump'ın dün Londra'da yaptığı açıklamadan haberdar olduğunu, ancak konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınacağını söyledi.

"Mevcut ikili anlaşmaya dayanarak Japonya'da konuşlu bulunan ABD kuvvetlerinin maliyetini uygun şekilde paylaşıyoruz" demekle yetinen Suga, ülke liderleri arasındaki diplomatik müzakerelerin ayrıntılarını ifşa etmekten kaçınacağını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Japonya'nın zengin bir millet olması nedeniyle ABD'ye yardım etmesi gerektiği düşüncesini "arkadaşı" olarak nitelendirdiği Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye ilettiğini belirtmiş, Japonya'dan ülkede konuşlu ABD üsleri için daha fazla ödeme yapmasını istediğini açıklamıştı. Trump, Abe'nin konuyla ilgili "çok şey yapacağını" söylemişti. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Japonya, Kabine, Güncel

Kaynak: İHA

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