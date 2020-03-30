Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası

Japonya 1. Lig ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Gotoku Sakai, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

30.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:26
Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası
Japonya 1. Lig ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Gotoku Sakai, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yüksek ateş ve koku kaybı şikayetleri bulunan 29 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
İspanyol futbolcu Andres Iniesta 'nın da forma giydiği kulüpte başka hiçbir oyuncunun koronavirüs belirtisi göstermediği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakai, takım arkadaşlarından ve ailesinden özür dileyerek, "Kalabalık ortamlardan kaçındım ve ellerimi sürekli yıkadım. Umarım bu virüsü başkalarına geçirmemişimdir." ifadelerini kullandı.
Sakai, Japonya 1. Lig'de koronavirüs tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelenmiş, 1, 2 ve 3. liglerde de küme düşme kaldırılmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Iniesta, Japonya, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Japonya 1. Lig'de ilk koronavirüs vakası - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse: Evdeyim, iyiyim Spor
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse: Evdeyim, iyiyim
’Evde kal’ çağrısı yapan yıldız isim, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı Spor
"Evde kal" çağrısı yapan yıldız isim, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı
Sergen, taraftarın yanıp tutuştuğu isim için konuştu: Keşke gelse Spor
Sergen, taraftarın yanıp tutuştuğu isim için konuştu: Keşke gelse
Süper Lig ekibine şok! Ülkeyi terk etti Spor
Süper Lig ekibine şok! Ülkeyi terk etti
Teknik direktörlüğü bırakıyor mu? Terim’den son dakika açıklaması Spor
Teknik direktörlüğü bırakıyor mu? Terim'den son dakika açıklaması
Fatih Terim’in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Ada’ya geri dönüyor Spor
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Ada'ya geri dönüyor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Spor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı

Son Dakika Spor Haberleri

19:52: Sergen Yalçın: "Talisca'yı keşke alabilsek" - Spor 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:27: Filippo Inzaghi: "Futbol kulüpleri yok olacak" - Spor 19:27: Max Kruse'den sağlık durumu hakkında açıklama! - Spor 19:24: Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek - Spor 19:16: Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" - Spor 19:10: Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim - Spor 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 18:51: Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil - Spor 18:02: Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım - Spor 17:34: Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif - Spor 17:27: Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor - Spor