Japonya 5.7 ile sallandı

Japonya
'da 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yılın en şiddetli tayfunlarından biri olarak gösterilen Hagibis Tayfunu ile mücadele eden Japonya'da aynı gün içinde bir de deprem meydana geldi. Japonya'nın Chiba Eyaleti'nde saat 18: 22'de meydana gelen depremin şiddetinin 5.7 olduğu açıklandı. Depremin ardından tsunami riski bildirilmezken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı da yaşanmadı. 5.7 şiddetindeki depremin, ülkenin 7 kademeli ulusal deprem derecelendirme sisteminde 4. seviyeyi ifade ettiği belirtildi. - TOKYO