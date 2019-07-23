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Japonya, ABD'nin Ortadoğu'ya asker göndermesi talebini reddetti

Japonya'da Kabine Genel Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ülkesinin Orta Doğu politikasının değişmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD)talebi doğrultusunda Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

23.07.2019 09:22 Japonya, ABD'nin Ortadoğu'ya asker göndermesi talebini reddetti
Japonya'da Kabine Genel Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ülkesinin Orta Doğu politikasının değişmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talebi doğrultusunda Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya geçtiğimiz hafta ABD'nin kurulmasını önerdiği koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gücü gönderme planlarının olmadığını ifade etmişti. Hükümet Sözcüsü Suga, yaptığı açıklamada devlet politikalarının Bakan Iwaya'nın geçen haftaki demeciyle aynı olduğunu ve değişmediğini yineledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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