Japonya Açıklarında Çarpışan ABD Uçakları

ABD
, Japonya
'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının geçen hafta eğitim uçuşu sırasında çarpışması sonucu kaybolan 5 mürettebatın öldüğünü duyurdu.
ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı, 6 Aralık
'ta F/A-18 tipi savaş uçağı ile çarpışan KC-130 tipi tanker uçağındaki kaybolan 5 mürettebatın öldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Söz
konusu 5 kişinin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı kaydedildi.
Japonya'nın yaklaşık 320 kilometre açıklarındaki kazanın ardından arama çalışmalarında kurtarılan F/A-18'in 2 mürettebatından biri hayatını kaybetmişti.
Japonya,Amerika Birleşik Devletleri
11 Aralık 2018 Salı 10:27