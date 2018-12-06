06 Aralık 2018, 15:34
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Japonya Açıklarında Çarpışarak Düşen Uçakların İkinci Mürettebatı da Bulundu

Japonya Açıklarında Çarpışarak Düşen Uçakların İkinci Mürettebatı da Bulundu

ABD Deniz Kuvvetlerinin bir sözcüsü Japonya açıklarından eğitim uçuşu yaparken havada yakıt ikmali sırasında çarpışarak düşen iki uçağın kayıp 6 mürettebatından birinin daha bulunduğunu söyledi.

ABD Deniz Kuvvetlerinin bir sözcüsü Japonya açıklarından eğitim uçuşu yaparken havada yakıt ikmali sırasında çarpışarak düşen iki uçağın kayıp 6 mürettebatından birinin daha bulunduğunu söyledi.

Düşen uçakların 7 mürettebatından birinin kurtarıldığı 6 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Kayıp deniz piyadelerinden birinin daha bulunmasıyla kalan 5 kişinin aranmasına devam edildiği kaydedildi.

Deniz Yolları Self-Savunma Gücü, ikinci deniz piyadesinin Güneybatı Japonya'nın Şikoku Adası'nın Muroto Burnu'nun 6 mil güneyinde bulunduğunu açıkladı.

Eğitim uçuşu için havalanan ABD'ye ait bir F/A-18 savaş uçağı ile ona havada yakıt ikmali yapan KC-130 tanker uçağı yerel saatle sabaha karşı 2 civarında Hiroşima yakınındaki Iwakuni askeri hava üssü yakınlarında kıyıdan 200 mil uzakta düşmüştü. Uçakların çarpışma sebebinin araştırılmasının sürdüğü kaydedildi. - TOKYO Amerika Birleşik Devletleri,Japonya
06 Aralık 2018 Perşembe 15:34