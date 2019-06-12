Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Tahran- Washington
arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe
Şinzo ile bir araya geldi.
Abe, Tahran Mehrabad Havalimanında İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Başkent Tahrah'daki tarihi Sadabad Sarayında Cumhurbaşkanı Ruhani
tarafından Abe Şinzo için düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, geçen ay Tokyo
ziyaretinde İran ile ara buluculuk yapabileceğini dile getirdiği Abe Şinzo, iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek amacıyla Ruhani'nin ardından yarın ülke lideri Ali Hamaney
ile bir araya gelecek.
Abe'nin İran tarafına ABD'den getirdiği mesajı ileteceği iddia edilirken, Japon yetkililer ziyaretin ara buluculuk amacıyla gerçekleşmediğini ifade ediyor.
Kaynak: AAHasan Ruhani
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