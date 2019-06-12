12.06.2019 21:29
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Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Washington arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran- Washington arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi.
Abe, Tahran Mehrabad Havalimanında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Başkent Tahrah'daki tarihi Sadabad Sarayında Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Abe Şinzo için düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen ay Tokyo ziyaretinde İran ile ara buluculuk yapabileceğini dile getirdiği Abe Şinzo, iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek amacıyla Ruhani'nin ardından yarın ülke lideri Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
Abe'nin İran tarafına ABD'den getirdiği mesajı ileteceği iddia edilirken, Japon yetkililer ziyaretin ara buluculuk amacıyla gerçekleşmediğini ifade ediyor.Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da
Kaynak: AA
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