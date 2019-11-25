Haberler » Güncel » Japonya Başbakanı Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü - Haber

Japonya Başbakanı Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'da bir araya geldi.

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:28Japonya Başbakanı Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü
Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'da bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün bir araya geldi. Görüşmede Abe, Wang'a Japonya-Çin ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Abe, ayrıca önümüzdeki ay Çin ve Güney Kore'nin katılımı ile Çin'de gerçekleştirilecek üçlü bir zirveye katılacağını hatırlattı. Zirveyi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek baharda Japonya'ya yapacağı ziyarete dair Çin'le çalışmak için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini kaydeden Abe, ziyareti Japonya'daki yeni dönemde ikili ilişkiler adına anlamlı kılmak için çalışmak istediğini söyledi.

Olumlu adım çağrısı

Abe ayrıca Çin'i, üzerinde hak iddia ettiği ancak Japonya kontrolünde bulunan Senkaku Adaları konusunda olumlu adımlar atmaya çağırdı. Görüşmede, Çin'de tutuklanan Japon vatandaşının durumu ve Doğu Çin Denizi'nde güvenlik konularının da gündeme geldiği öğrenildi. Abe, Wang'a serbest ve açık bir Hong Kong'un "bir ülke iki sistem" prensibi altında gelişmeye devam etmesinin önemli olduğunu da söyledi.

"İyi ilişkileri sürdürmeliyiz"

Wang ise ülkelerin liderlerinin yürüttüğü çabalar sayesinde ilişkilerin normal bir gelişme seyrinde olduğunu söyledi. Bu seviyeye birçok aşamada ulaşıldığını belirten Wang, iki ülkenin bunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Abe'nin sözünü ettiği üçlü zirveye de değinen Wang, kendisinin de zirveyi önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Wang, Başbakan Abe'nin ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Shinzo Abe, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50 Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
14:50 "Kadına şiddete hayır" yürüyüşü havadan görüntülendi
14:50 Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
14:49 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
14:45 Türkçe'nin doğru konuşulması için sözlük seferberliği
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:51:14