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Japonya Başbakanı Abe, Çin'e gitti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çinli ve Güney Koreli liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirve için Çin'e gitti.

23.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:37 Japonya Başbakanı Abe, Çin'e gitti
Başbakanı Shinzo Abe, Çinli ve Güney Koreli liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirve için Çin'e gitti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin-Japonya-Güney Kore arasında gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılmak üzere Çin'e gitti. İlk olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi beklenen Abe'nin, Xi ile Japonya-Çin ilişkilerinin geleceğini ve Xi'nin önümüzdeki aylarda Japonya'ya gerçekleştirmesi planlanan ziyareti ele alması bekleniyor.

Salı günü ise Abe, Çin Başbakanı Li Keqiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in katılımıyla Çin'in Sichuan eyaletinde gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılacak. Üç ülke arasında yapılan 8. üçlü zirve olacak toplantıda Abe, muhatapları ile Kuzey Kore hakkında görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor. Üçlü zirvenin oturum aralarında Moon ile Abe'nin özel bir görüşme için ayrıca bir araya gelmesi bekleniyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Şi Cinping, Japonya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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